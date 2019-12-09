2019-12-09T17:36:12+03:00
Общество

Сочинская прокуратура обязала управление соцзащиты платить пособие детям

Суд встал на защиту прав несовершеннолетних
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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После вмешательства прокуратуры суд обязал управление соцзащиты Центрального района Сочи выплатить единовременное пособие, положенное по закону двум несовершеннолетним.

- Мать двоих детей скончалась, отца лишили родительских прав, а опеку передали бабушке. Через полгода после этого пенсионерка обратилась в органы социальной защиты для получения положенного пособия, выплачиваемого при передаче детей на воспитание в семью. Там ей отказали, мотивировав это тем, что срок обращения уже прошел, - пишет sochistream.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В итоге, прокуратура подала иск в суд с требованием выплатить положенное по закону пособие. Служители Фемиды согласились с доводами прокурора, который доказал, что пропуск срока подачи заявления на пособие, не является поводом для отказа в его выплате. В итоге суд требование прокуратуры удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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