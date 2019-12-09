В Краснодаре сносят «скобяные ряды» по ул. Калинина

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-09T17:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 9 декабря начали демонтаж «скобяных рядов». Специалисты городских служб сносят первые пять павильонов, срок аренды по которым уже истек. Они располагаются в границах улиц Калинина, Кирова, Октябрьской и Будённого.

- Всех владельцев павильонов, а их насчитывается около 200, предупредили о демонтаже заранее. Им предложили порядка 30 торговых мест на территории Сенного рынка, а также порядка 50 точек в ТЦ, находящемся на пересечении улиц Калинина и Каляева, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В данный момент «скобяные ряды» являются хаотичным скоплением ларьков, которые занимают целый квартал. После их демонтажа территорию передадут в муниципальную собственность, а затем используют для развития центра краевой столицы. Возводить жилые дома на этом месте не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU