В Анапе полицейские поймали серийного вора

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-09T18:41:57+03:00

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В полицию Анапы обратился местный житель, который рассказал стражам порядка, что зам6етил на территории соседнего домовладения молодого человека, который нес дверь. При этом, хозяева дома были в отъезде.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что из домовладения пропало имущество. Они установили номера грузового автомобиля, на котором, предположительно, вывозилось похищенное. Его хозяин рассказал, что работает в грузовом такси. Один из клиентов обратился с просьбой перевезти вещи из указанного домовладения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В итоге полицейские установили местонахождения и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин страны ближнего зарубежья. В ходе проведения расследования выяснилось, что 20-летний парень причастен еще к девяти эпизодам краж на территории курорта. Общий ущерб от его действий превысил 700 тысяч рублей.

В данный момент злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU