В Сочи пьяная мать бросила на улице двухлетнюю дочь
Инцидент случился в Адлере. Двухлетнюю Катю (имя изменено — Авт.), плачущую на улице около одного из частных домов, обнаружил работник из отдела по делам несовершеннолетних во время проверки. Кроха была абсолютно одна, никого из взрослых рядом не было.
- Позже стало известно, что 29-летняя мать девочки находится в отделе полиции. Ее задержали на нахождение в пьяном виде в общественном месте, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Именно здесь правоохранители обнаружили брошенную кроху.
33-летнего сожителя женщины и отца девочки найти полицейские тоже не смогли. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчину зимой 2019 года оштрафовали за пьяный дебош на улице. После этого за семьей стали приглядывать правоохранители. И не зря.
- Сейчас девочку поместили в инфекционную больницу №2 Сочи, - добавляет источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU