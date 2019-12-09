В Сочи пьяная мать бросила на улице двухлетнюю дочь

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-09T19:33:27+03:00

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Инцидент случился в Адлере. Двухлетнюю Катю (имя изменено — Авт.), плачущую на улице около одного из частных домов, обнаружил работник из отдела по делам несовершеннолетних во время проверки. Кроха была абсолютно одна, никого из взрослых рядом не было.

- Позже стало известно, что 29-летняя мать девочки находится в отделе полиции. Ее задержали на нахождение в пьяном виде в общественном месте, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Именно здесь правоохранители обнаружили брошенную кроху.

33-летнего сожителя женщины и отца девочки найти полицейские тоже не смогли. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчину зимой 2019 года оштрафовали за пьяный дебош на улице. После этого за семьей стали приглядывать правоохранители. И не зря.

- Сейчас девочку поместили в инфекционную больницу №2 Сочи, - добавляет источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU