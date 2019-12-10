Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Ейского района

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-10T07:39:24+03:00

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Команда специалистов Краевой клинической больницы №1 в поликлинике Ейской ЦРБ бесплатно проконсультировала местных жителей. Медицинский осмотр вели кардиологи, неврологи, ревматологи, ангиохирурги и пульмонологи.

- Специалисты измеряли рост, вес, артериальное давление. Сотрудники лаборатории определяли уровень глюкозы и холестерина крови. Врачи функциональной диагностики проводили ЭКГ-исследования, а также делали УЗИ различных органов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Специалисты осмотрели более 800 человек. Было проведено всего 39 УЗИ. Местные жители уже с результатами обследования направлялись на консультацию к необходимому специалисту для дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU