Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Ейского района
Команда специалистов Краевой клинической больницы №1 в поликлинике Ейской ЦРБ бесплатно проконсультировала местных жителей. Медицинский осмотр вели кардиологи, неврологи, ревматологи, ангиохирурги и пульмонологи.
- Специалисты измеряли рост, вес, артериальное давление. Сотрудники лаборатории определяли уровень глюкозы и холестерина крови. Врачи функциональной диагностики проводили ЭКГ-исследования, а также делали УЗИ различных органов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Специалисты осмотрели более 800 человек. Было проведено всего 39 УЗИ. Местные жители уже с результатами обследования направлялись на консультацию к необходимому специалисту для дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU