2019-12-10T08:35:29+03:00
Звезды

В Новороссийске открылась выставка «Я прорастаю памятью»

Представлены живописные и графические произведения художника Юрия Чернова
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
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В Новороссийском историческом музее-заповеднике проходит выставка «Я прорастаю памятью». Экспозиция из фондов музея организована в рамках проекта «Имя в истории города» к 80-летию со дня рождения художника Юрия Васильевича Чернова.

- Четверть века он руководил единственным в Краснодарском крае творческим объединением «Колорит». Воспитал замечательных живописцев, которые стали членами творческих союзов художников России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В 2005 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Кубани».

На выставке представлены живописные и графические произведения автора, выполненные в разные периоды его творчества.

Выставка будет работать до 15 декабря в Новороссийском историческом музее-заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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