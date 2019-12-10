В Новороссийске открылась выставка «Я прорастаю памятью»
В Новороссийском историческом музее-заповеднике проходит выставка «Я прорастаю памятью». Экспозиция из фондов музея организована в рамках проекта «Имя в истории города» к 80-летию со дня рождения художника Юрия Васильевича Чернова.
- Четверть века он руководил единственным в Краснодарском крае творческим объединением «Колорит». Воспитал замечательных живописцев, которые стали членами творческих союзов художников России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
В 2005 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Кубани».
На выставке представлены живописные и графические произведения автора, выполненные в разные периоды его творчества.
Выставка будет работать до 15 декабря в Новороссийском историческом музее-заповеднике.
ИСТОЧНИК KP.RU