Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол с сотрудниками краевого Управления Росреестра
Команда главы города Евгения Первышова встретилась на поле со сборной краевого Росреестра. Это десятая по счету товарищеская игра. Она прошла в манеже Академии ФК «Краснодар». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Росреестра.
Счет игры открыла сборная Евгения Первышова на 23-й минуте. К завершению первого тайма была ничья 1:1. Судил матч тренер-преподаватель муниципальной спортивной школы № 7 Василий Кудряшов.
- Футбольная команда Управления Росреестра по Краснодарскому краю создана в 2010 году. Всего в ведомстве на постоянной основе этим видом спорта занимаются около 100 человек. В составе команды - только действующие сотрудники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU