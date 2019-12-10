2019-12-10T09:10:02+03:00
Спорт

Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол с сотрудниками краевого Управления Росреестра

Встреча прошла в манеже Академии ФК «Краснодар»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Команда главы города Евгения Первышова встретилась на поле со сборной краевого Росреестра. Это десятая по счету товарищеская игра. Она прошла в манеже Академии ФК «Краснодар». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Росреестра.

Счет игры открыла сборная Евгения Первышова на 23-й минуте. К завершению первого тайма была ничья 1:1. Судил матч тренер-преподаватель муниципальной спортивной школы № 7 Василий Кудряшов.

- Футбольная команда Управления Росреестра по Краснодарскому краю создана в 2010 году. Всего в ведомстве на постоянной основе этим видом спорта занимаются около 100 человек. В составе команды - только действующие сотрудники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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