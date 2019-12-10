2019-12-10T09:22:28+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе женщина обокрала свою знакомую

Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Щербиновском районе женщина обокрала свою знакомуюВ Щербиновском районе женщина обокрала свою знакомуюФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Щербиновского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что у нее пропали украшения и деньги на общую сумму более 25 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку на розыск предполагаемой злоумышленницы. Ранее судимую 36-летнюю жительницу станицы Старощербиновской задержали и доставили в отдел полиции.

- Выяснилось, что женщина, находясь в гостях у потерпевшей, выпивала с ее сыном. Когда хозяйка отошла, подозреваемая похитила золотые украшении и деньги, после чего скрылась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой следственным отделением ОМВД России по Щербиновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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