На Кубани осудят участковых, сфабриковавших дело о наркотиках

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-10T09:58:00+03:00

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Прокуратура Староминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участковых. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ.

В августе 2018 года двое участковых потребовали от 51-летнего жителя станицы Староминской последовать с ними в отдел полиции. Они путем угроз получили его согласие на приобретение марихуаны.

После этого полицейские вместе с мужчиной на служебном автомобиле поехали к лесополосе. Здесь они заставили потерпевшего сорвать дикорастущее растение конопли и положить листья растения в пакет.

После они оставили его одного на грунтовой дороге, чтобы он ожидал приезда других сотрудников полиции и понятых. В их присутствии мужчина бросил пакет с наркотиком на землю. На основании собранных материалов в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело. Вскоре его закрыли за отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

- Уголовное дело в отношении участковых уполномоченных полиции направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 4 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по краю, 1 ноября 2018 года по данному факту в Отделе МВД России по Староминскому району было назначено проведение служебной проверки. Сейчас сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей по занимаемым должностям.

ИСТОЧНИК KP.RU