«Мисс Декабрь - 2019!» стала 24-летняя логопед
Мы продолжаем выбирать девушек, красота которых олицетворяет определенный месяц. Очередное народное голосование завершилось. Спешим познакомить вас «Мисс Декабрь - 2019».
Победительницей конкурса стала 24-летняя логопед-дефектолог из Краснодара Диана Кобзарь. Одной из первых девушку поддержала мама, которая помогала ей собрать, как можно больше голосов. Подключили и родню, и друзей.
- Я помогаю детям красиво, а главное правильно говорить. Это моя работа и любимое хобби - я, действительно, получаю от этого удовольствие, - рассказывает «КП» - Кубань» победительница. - Раньше еще занималась вокалом, но сейчас это увлечение ушло на второй план.
Кстати, сердце нашей красавицы уже занято. А еще она ведет страницу в Instagram, где делится с подписчиками красивыми снимками и рассказывает о своей жизни.
Ну а мы начали сбор фотографий для нового конкурса, где выберем самую обаятельную и привлекательную девушку января. Свои заявки вы можете прислать в сообщения «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU
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