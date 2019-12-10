СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-10T10:54:12+03:00

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Мы продолжаем выбирать девушек, красота которых олицетворяет определенный месяц. Очередное народное голосование завершилось. Спешим познакомить вас «Мисс Декабрь - 2019».

Победительницей конкурса стала 24-летняя логопед-дефектолог из Краснодара Диана Кобзарь. Одной из первых девушку поддержала мама, которая помогала ей собрать, как можно больше голосов. Подключили и родню, и друзей.

lil_di_ana Мисс Декабрь - 2019! стала 24-летняя логопед

- Я помогаю детям красиво, а главное правильно говорить. Это моя работа и любимое хобби - я, действительно, получаю от этого удовольствие, - рассказывает «КП» - Кубань» победительница. - Раньше еще занималась вокалом, но сейчас это увлечение ушло на второй план.

Кстати, сердце нашей красавицы уже занято. А еще она ведет страницу в Instagram, где делится с подписчиками красивыми снимками и рассказывает о своей жизни.

lil_di_ana Сердце Дианы давно занято

lil_di_ana В Instagram Диана рассказывает о своей жизни

Ну а мы начали сбор фотографий для нового конкурса, где выберем самую обаятельную и привлекательную девушку января. Свои заявки вы можете прислать в сообщения «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU