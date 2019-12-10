Возле краснодарской школы крысы бросаются на детей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-10T11:19:41+03:00

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В Краснодаре возле новой школы на улице Аверкиева появились новые «жители» - крысы. Грызунов тут стало так много, что они бросаются на ноги детям, которые идут после занятий домой.

- Возле школы находится огромная помойка, которая и привлекает полчища крыс, - рассказывает мама одного из учеников Наталья С. – Грызуны так разъелись на мусорке, стали такими упитанными, а еще они ничего не боятся. Недавно одна из крыс кинулась на ботинки однокласснику моего сына и вцепилась в них. Причем это не первый такой случай, грызуны стали часто нападать на детей, они ничего не боятся.

- Чтобы избавиться от нашествия грызунов, управляющая компания, на территории которой находится мусорка, должна заказывать услугу по обработке подвалов от крыс и мышей, - пояснили в краевом Роспотребнадзоре. – Грызуны обычно там и прячутся. В Краснодаре несколько фирм, которые занимаются дератизацией.

На улице Аверкиева в Краснодаре крысы бросаются на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU