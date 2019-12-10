59-летний житель Мостовского района пойдет под суд за убийство

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-10T11:16:01+03:00

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В Мостовском районе завершилось расследование убийства молодого человека. Стало известно, что преступление в пьяном угаре совершил 59-летний сожитель родственницы погибшего парня.

По версии следствия, все произошло 24 ноября. Молодой человек приехал в гости к родне. Закрепить впечатление от приятного времяпрепровождения они с 59-летним хозяином дома решили во дворе под горячительные напитки.

- Потом между ними вспыхнул конфликт, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Пожилой мужчина зашел в дом и взял кухонный нож.

Он подошел к своему молодому визави и воткнул нож ему в грудь. Одного удара было достаточно, чтобы он стал смертельным. Шокированные обстоятельствами домочадцы вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть парня. Они же заявили о криминальном ранении в полицию.

Сейчас дело 59-летнего жителя Мостовского района направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU