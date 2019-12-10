2019-12-10T11:34:50+03:00
Общество

В «Сочи Парке» изменятся правила покупки детских и взрослых билетов

С 28 декабря главным параметром для определения категории билета станет не возраст, а рост гостя
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
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Новая билетная система была разработана с учетом ростовых ограничений, установленных для прохода на аттракционы. Согласно правилам, гостям до 100 см (включительно) – вход бесплатный, от 100 см до 140 см (включительно) приобретается детский билет, от 140 см– взрослый билет. Подобная практика успешно применяется в ведущих европейских парках развлечений. В первую очередь, это новшество исключит ситуации, когда гость, уже находясь в парке, не может прокатиться на аттракционах из-за ограничений по росту.

Ростомеры установлены около касс и турникетов на входе в "Сочи Парк", рост гостя измеряется в обуви.

Изменения коснутся также правил покупки взрослых билетов. Возраст льготных категорий снижается, и теперь гости от 60 лет смогут посетить парк за 10 рублей. Аналогичный тариф установлен и для всех без исключения именинников в день рождения.

Новая система будет действовать в том числе при посещении детского развлекательного центра «Страна Медведия», аттракционов Богатырские гонки и Колесо времени у отеля-замка «Богатырь». Подробные условия – на сайте sochipark.ru

Напомним, до 27 декабря включительно парк принимает гостей в прогулочном режиме. С 28 декабря по 8 января "Сочи Парк" открыт с 11.00 до 20.00, 31 декабря – с 11.00 до 16.00 и 20.00 до 02.00, 01 января с 14.00 до 20.00. Стартует новогодняя программа мероприятий, заработают все аттракционы.

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