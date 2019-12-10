В Краснодаре женщина обманула интернет-магазин, вернув свой старый телефон вместо нового

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-10T12:04:17+03:00

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В Краснодаре покупательница известного интернет-магазина подменила товары в пункте выдачи на улице Промышленной. Администратор магазина заявила в полицию на мошенницу.

Выяснилось, что 24-летняя жительница Ставропольского края заказала несколько вариантов мобильных телефонов и пару обуви. А когда пришло время расплачиваться, она подменила один из телефонов и вернула заказ администратору под предлогом того, что ей не понравилась модель. Решив, что всех обманула, она вышла из магазина.

Найти женщину полицейским труда не составило. Ее задержали по месту жительства в Краснодаре. К слову, она тут же написала явку с повинной и призналась в преступлении.

Сейчас расследование по статье уголовного кодекса РФ "Мошенничество" продолжается. Ранее женщина не была судима. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Товар вернули его законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU