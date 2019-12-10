2019-12-10T12:48:47+03:00
Общество

35-летнего жителя Крымска, насмерть сбившего велосипедистку, отправили в тюрьму на 3 года

Он сел за руль пьяным и уехал с места ДТП
Ева МУР@kp_kuban
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Трагедия на дороге произошла 31 июля в станице Троицкой Крымского района. Пьяный водитель "Нивы" наехал на 59-летнюю велосипедистку, которая ехала по обочине в том же направлении. Женщина погибла на месте, а водитель сбежал с места ДТП.

Однако его удалось найти правоохранителям.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет заключения. Три года из них он будет лишен водительских прав и проведет в колонии-поселении, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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