35-летнего жителя Крымска, насмерть сбившего велосипедистку, отправили в тюрьму на 3 года
Он сел за руль пьяным и уехал с места ДТП
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Трагедия на дороге произошла 31 июля в станице Троицкой Крымского района. Пьяный водитель "Нивы" наехал на 59-летнюю велосипедистку, которая ехала по обочине в том же направлении. Женщина погибла на месте, а водитель сбежал с места ДТП.
Однако его удалось найти правоохранителям.
- Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет заключения. Три года из них он будет лишен водительских прав и проведет в колонии-поселении, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU