Дорогая покупка Сергея Галицкого: Бизнесмен вошел в 10-ку владельцев самых роскошных самолетов
В прошлом году после продажи торговой сети "Магнит" Сергей Галицкий приобрел себе суперсовременный самолет марки "Гольфстрим". И сразу попал в поле зрения аналитиков бизнес-журнала "Форбс". На днях они опубликовали рейтинг российских миллиардеров, владеющих самыми роскошными авиа-джетами.
По результатам исследования, Сергей Галицкий со своим личным самолетом оказался на четвертой позиции из 10-ти. Опередили его в этом рейтинге совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко и президент ГК «Арети» Игорь Макаров с Boeing 737 BBJ, председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев с Airbus A319.
Напомним, в феврале 2018 года Галицкий покинул "Магнит" и сосредоточился на развитии футбольного клуба «Краснодар». Тогда крупным акционером компании стал ВТБ. Он приобрел 29,1% акций «Магнита» за 138 миллиардов рублей.
Сергей Галицкий является российским предпринимателем, меценатом, основателем розничной сети «Магнит», президентом и владельцем ФК «Краснодар», а также Почетным гражданином города Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU