2019-12-10T13:16:31+03:00
Общество

Дорогая покупка Сергея Галицкого: Бизнесмен вошел в 10-ку владельцев самых роскошных самолетов

Свой "Гольфстрим" он купил в 2018 году
Евгения ОСТРАЯ
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Gulfstream G650. Фото: forbes.ruGulfstream G650. Фото: forbes.ru
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В прошлом году после продажи торговой сети "Магнит" Сергей Галицкий приобрел себе суперсовременный самолет марки "Гольфстрим". И сразу попал в поле зрения аналитиков бизнес-журнала "Форбс". На днях они опубликовали рейтинг российских миллиардеров, владеющих самыми роскошными авиа-джетами.

По результатам исследования, Сергей Галицкий со своим личным самолетом оказался на четвертой позиции из 10-ти. Опередили его в этом рейтинге совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко и президент ГК «Арети» Игорь Макаров с Boeing 737 BBJ, председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев с Airbus A319.

Напомним, в феврале 2018 года Галицкий покинул "Магнит" и сосредоточился на развитии футбольного клуба «Краснодар». Тогда крупным акционером компании стал ВТБ. Он приобрел 29,1% акций «Магнита» за 138 миллиардов рублей.

Сергей Галицкий является российским предпринимателем, меценатом, основателем розничной сети «Магнит», президентом и владельцем ФК «Краснодар», а также Почетным гражданином города Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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