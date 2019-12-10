ВТБ в Краснодарском крае на 20% нарастил ресурсный портфель

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-10T14:01:09+03:00

На 50% увеличилось число вкладов, открытых через мобильный и интернет-банк – 24,6 тыс. счетов на 25 млрд рублей

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За девять месяцев 2019 года ВТБ в Краснодарском крае нарастил портфель привлеченных средств населения, включая инвестиционные продукты, на 20% и превысил 123 млрд рублей.

На 50% увеличилось число вкладов, открытых через мобильный и интернет-банк – 24,6 тыс. счетов на 25 млрд рублей. Аналогичная динамика зафиксирована при оформлении депозитов в региональных отделениях ВТБ: 21,2 тыс. счетов на 34,7 млрд рублей.

Кроме того, в этом году отмечен повышенный спрос на накопительные счета. С января по сентябрь 2019 года свыше 21 тыс. жителей Кубани (+75% к 9 месяцам прошлого года) разместили на них средства в размере 6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился в 1,6 раза.

Классические депозиты у краснодарцев остаются самым популярным сберегательным инструментом. На них приходится 61% портфеля. На накопительных и текущих счетах располагается около 17% денежных средств.

Доля инвестиционных продуктов увеличилась до 22%. В два раза вырос портфель брокерского обслуживания, до 14 млрд рублей. Кроме того, облигации показали рост в 1,7 раза с общим оборотом 2,7 млрд рублей.

«ВТБ продолжает успешно реализовывать стратегию, направленную на развитие цифровых технологий и совершенствования продуктовой линейки. Уже сегодня мы предлагаем клиентам одни из самых лучших предложений на рынке сберегательных и инвестиционных продуктов, интегрируя их в дистанционные каналы обслуживания. Физическое присутствие клиента в офисе уже необязательно. Открыть вклад возможно двумя кликами в приложении ВТБ-Онлайн или в ближайшем банкомате. При этом процент будет значительно выше. Вследствие чего, растет не только число открытых депозитов онлайн, но и объемы портфеля привлечённых средств.», - отметил управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

На сегодняшний день в банке доступны вклады с максимальной ставкой до 7,8% годовых при подключении опции «Сбережения». Активные пользователи Мультикарты ВТБ Мир могут получить до 10% годовых на сумму остатка до 300 тыс. рублей. Проценты начисляются на остаток средств на текущих счетах в рублях в течение месяца, в зависимости от общей суммы покупок по картам.