Грязь под ногтями: Тимати на баннере с бургером сняли на видео в Краснодаре

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-10T15:15:35+03:00

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Сомнительный маникюр Блэк-звезды отметили посетители одного из торговых центров в Краснодаре. На плакате, возвещающем об открытии новой закусочной, Тимати держит в руках бутерброд руками с грязными ногтями.

Многочисленные поклонники рэпера и его черных бургеров сейчас обескуражены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/748855" frameborder="0"></iframe> Тимати рекламирует бургеры, даржа их руками с грязными ногтями.

- Неужели это новый тренд? - задаются они вопросом.

У тех же, кто в число поклонников Тимати не входит, сообщает РИА «Регион online», такая реклама напрочь отбила аппетит.

Напомним, Тимати открывает в России сеть бургерных. На одном из таких в Краснодаре он лично раздавал бутерброды бесплатно под маркой лейбла "Блэкстар". Из желающих получить булку из рук рэпера выстроились очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU