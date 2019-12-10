2019-12-10T15:15:35+03:00
Общество

Грязь под ногтями: Тимати на баннере с бургером сняли на видео в Краснодаре

Плакат анонсирует открытие новой закусочной [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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Сомнительный маникюр Блэк-звезды отметили посетители одного из торговых центров в Краснодаре. На плакате, возвещающем об открытии новой закусочной, Тимати держит в руках бутерброд руками с грязными ногтями.

Многочисленные поклонники рэпера и его черных бургеров сейчас обескуражены.

Тимати рекламирует бургеры, даржа их руками с грязными ногтями.

- Неужели это новый тренд? - задаются они вопросом.

У тех же, кто в число поклонников Тимати не входит, сообщает РИА «Регион online», такая реклама напрочь отбила аппетит.

Напомним, Тимати открывает в России сеть бургерных. На одном из таких в Краснодаре он лично раздавал бутерброды бесплатно под маркой лейбла "Блэкстар". Из желающих получить булку из рук рэпера выстроились очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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