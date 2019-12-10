Грязь под ногтями: Тимати на баннере с бургером сняли на видео в Краснодаре
Сомнительный маникюр Блэк-звезды отметили посетители одного из торговых центров в Краснодаре. На плакате, возвещающем об открытии новой закусочной, Тимати держит в руках бутерброд руками с грязными ногтями.
Многочисленные поклонники рэпера и его черных бургеров сейчас обескуражены.
Тимати рекламирует бургеры, даржа их руками с грязными ногтями.
- Неужели это новый тренд? - задаются они вопросом.
У тех же, кто в число поклонников Тимати не входит, сообщает РИА «Регион online», такая реклама напрочь отбила аппетит.
Напомним, Тимати открывает в России сеть бургерных. На одном из таких в Краснодаре он лично раздавал бутерброды бесплатно под маркой лейбла "Блэкстар". Из желающих получить булку из рук рэпера выстроились очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU