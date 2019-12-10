2019-12-10T15:41:24+03:00
Экономика

Малый бизнес Кубани получил более 500 льготных займов

Малым и средним предпринимателям выдали свыше 1,1 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае досрочно завершили исполнение нацпроекта по предоставлению льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Региональный фонд микрофинансирования выдал с начала 2019 года более 500 кредитов на сумму свыше 1,1 млрд рублей.

- На сегодняшний день Кубань лидирует по уровню развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают над созданием наиболее комфортных условий для ведения своего дела, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представителям бизнеса, которые желают проконсультироваться по вопросам предоставления льготного займа, рекомендуют звонить в Центр поддержки предпринимательства по телефону 8-800-707-07-11.

Напомним, в Краснодарском крае освоили почти 80% средств, выделенных в 2019 году на реализацию приоритетного национального проекта «Демография». На это выделили более 7,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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