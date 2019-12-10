В Краснодаре запретят стоянку машин на улице Благоева

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-10T16:01:57+03:00

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В краевой столице запретят остановку и стоянку транспорта на улице Благоева. Ограничения коснутся участка от дома № 57 по ул. Гидростроителей до дома № 29 (литер 1) по ул. им. Благоева.

- На данном отрезке водители часто паркуют автомобили прямо на проезжей части. Этим они не только провоцируют заторы, но и создают угрозу безопасности движения, так как другие автолюбители вынуждены объезжать припаркованный транспорт, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Знаки, запрещающие стоянку транспорта на вышеназванном участке улицы Благоева, начнут действовать с 20 января 2020 года. Водителей просят быть внимательными и строго следовать их предписаниям.

Напомним, в Кущевском районе 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель, угнал автомобиль, который стоял рядом с частным домом. Он хотел просто прокатиться по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU