На Кубани учредят специальную награду для общественников

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-10T16:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Разработать её эскиз и нормативные документы поручил спикер ЗСК на встрече с руководителями районных советов депутатов. Юрий Бурлачко подчеркнул, что активисты-общественники - незаменимые помощники власти в решении насущных вопросов развития муниципалитетов. Таким мощным движением ТОС, как на Кубани, может похвалиться не каждый регион страны. Закон о награждении активистов ТОС рассмотрят на первой сессии ЗСК в 2020 году.

Парламентарии края обсудили с коллегами из районов и перспективы взаимодействия в рамках законодательной вертикали. По словам Юрия Бурлачко, депутаты районных советов часто становятся инициаторами новых краевых законов. В этом созыве от муниципалитетов поступило 19 инициатив. Они касались уточнения границ, разграничения имущества, присвоения почетных званий и утверждения памятных дат.

В ЗСК давно работает краевой Совет Законодателей. Он объединяет три уровня представительной власти, что позволяет повысить качество законотворческой работы и успешнее продвигать инициативы по изменению федерального законодательства. Кроме того, в парламенте края регулярно проводят дни муниципальных образований и это приносит практическую пользу. При активном содействии краевых парламентариев решаются многие социально-экономические вопросы и задачи.

ЗСК проводит большую работу по обеспечению законодательной базы для осуществления местного самоуправления. При тесном взаимодействии депутатов всех уровней была реформирована вся система в целом и можно с уверенностью сказать, что местное самоуправление на Кубани состоялось, население стало активно принимать участие в решении повседневных задач. Подтверждением тому является взаимодействие местной власти с органами ТОС и населением. Подводя итог, Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что голос муниципалитетов должен громче звучать в практике законотворческой работы в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU