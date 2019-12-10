2019-12-10T17:04:36+03:00
Общество

Лучшим курортным событием Кубани стал карнавал в Геленджике

Праздник стал победителем в краевом конкурсе лидеров туристической индустрии «Курортный Олимп 2019»
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: пресс-служба администрации Геленджика.Фото: пресс-служба администрации Геленджика.
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Геленджикский карнавал стал победителем краевого конкурса «Курортный Олимп 2019» в номинации «Лучшее туристическое событие года».

Праздничное шествие, приуроченное к открытию летнего курортного сезона в Геленджике, проходит ежегодно. В этом году, по решению администрации курорта, в карнавал ввели существенные новшества, чтобы сделать праздник максимально доступным для всех желающих. Впервые администрация курорта организовала «народный» карнавал и провела дневное шествие. Еще одной изюминкой торжества стала особенная работа пиротехников. На второй день праздника была полностью трансформирована сцена, у которой прошла открытая дискотека. Два дня подряд для жителей и гостей курорта выступали звёзды эстрады

- Не скрою, все мы очень переживали при подготовке фестиваля. Это знаковый для Геленджика праздник, его бренд, его история и изюминка. Провести карнавал не на высшем уровне мы просто не имели права. Хочу поблагодарить всех, кто был занят в этой масштабной работе: режиссерско-постановочную группу, артистов, всех, кто обеспечивал техническую поддержку мероприятия, а также полицейских и казаков, охранявших правопорядок. Наша победа – это результат командной работы и стимул работать для людей ещё лучше, - отметил глава Геленджика Алексей Богодистов.

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