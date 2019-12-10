2019-12-10T17:08:05+03:00
Спорт

Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» должен объединить усилия в матче с «Партизаном»

Права на ошибку у краснодарцев нет
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: "Локомотив-Кубань" готовится к матчу с "Партизаном" 11 декабряФото: "Локомотив-Кубань" готовится к матчу с "Партизаном" 11 декабря
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Евгений Пашутин спустя пять лет вновь выведет «Локомотив-Кубань» на паркет «Баскет-Холла» в качестве главного тренера краснодарской команды. Это произойдет 11 декабря в 20:00 в важнейшем матче Еврокубка против сербского «Партизана». Для продолжения борьбы за выход в следующую стадию «железнодорожникам» необходима победа.

- «Партизан» – команда с характером. Нам нужно остановить их снайперов на периметре, не дать возможность совершать им свободные броски, а также навязать борьбу в трехсекундной зоне и контролировать подбор. Мы должны показать командную игру, объединить усилия на площадке. Постоянное движение мяча и быстрые переходы должны помочь нам найти слабые стороны соперника, - сказал Евгений Пашутин накануне матча.

Контракт с 50-летним специалистом был подписан в конце прошлой недели и рассчитан до конца сезона. Пашутин уже возглавлял «Локо» с 2012 по 2014-й годы и привел команду к победе в Еврокубке.

Поддержать краснодарских баскетболистов можно 11 декабря в 20:00 в «Баскет-Холле». Стоимость билетов от 150 рублей. Болельщиков ждет игровая зона PlayStation, детская зона, аквагрим и плакаты перед матчем для всех болельщиков, а также конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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