2019-12-10T17:13:45+03:00
Общество

Геленджик расширяет пляжные территории

На курорте прибавилось пять прибрежных зон отдыха
Нина КУРЯШКИНА
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Отдыхать на курорте станет более комфортно.Отдыхать на курорте станет более комфортно.Фото: Нина КУРЯШКИНА
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Администрация Геленджика развернула масштабную кампанию по расширению пляжных территорий и эффективному их использованию на курорте и в прилегающих населенных пунктах.

Число туристов, посещающих Геленджик, растет с каждым годом, поэтому места под солнцем у моря стало не хватать. Кроме того, с каждым годом возрастают требования и к качеству отдыха – гости курорта предпочитают комфорт, а не расстеленное на песке полотенце. Поэтому руководство города приняло решение обследовать все действующие пляжи курорта, проанализировать экономику этих объектов.

- Неграмотное управление некоторыми пляжами приносит городской казне убытки. В качестве эксперимента данные территории решено было отдать в аренду тем, кто готов был не просто благоустроить пляжные территории, но создать там необходимую инфраструктуру, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Результатом этой работы стало расширение площади старых пляжей на 40000 кв. метров и открытие еще пяти оборудованных зон отдыха. Одной из самых заметных и востребованных территорий стал пляж в центре Геленджика «2к19». На протяжение купального сезона с утра до вечера к услугам жителей и гостей города были современные теневые навесы, раздевалки, спортивные площадки, надувные аттракционы, деревянные дорожки и даже специальная коляска для купания маломобильных граждан.

Работа по благоустройству пляжей распространилась и на прилегающие сельские округа. Так, в Кабардинке установили теневые навесы со встроенной системой охлаждения струями холодного воздуха. Новшество высоко оценили гости курорта, пляжи были заполнены отдыхающими вплоть до октября.

После завершения купального сезона преступили к расширению центрального пляжа Геленджика. В настоящее время ведется демонтаж старых конструкций и металлических заборов в районе «Спасательной станции». Расчистка территории позволит соединить два главных городских пляжа, а туристы получат дополнительный участок для комфортного отдыха.

Также расширили пляж и в популярной у туристов Архипо-Осиповке. Расположенные у моря бильярдные столы и торговые точки демонтировали, предоставив весь пляж отдыхающим.

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