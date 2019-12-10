На Общественном совете подвели итоги работы «Краснодара Водоканала» в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-10T17:24:26+03:00

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10 декабря состоялось заседание регионального Общественного совета по вопросам водоснабжения и водоотведения при ООО «Краснодар Водоканал», в котором приняли участие представители законодательной и исполнительной власти края и города, руководство краснодарского водоканала и топ-менеджер ГК «Росводоканал».

Темами для обсуждения стали мероприятия производственной и инвестиционной программ ООО «Краснодар Водоканал», подведение итогов работы Общественного совета в 2019 году и планы работы на 2020 год, а также изменения законодательной базы ЖКХ.

Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко в своем выступлении рассказал об итогах работы компании за 11 месяцев текущего года.

«Перед нами была поставлена задача – построение открытого диалога государства, общества и бизнеса в целях дальнейшего эффективного взаимодействия. Наша совместная работа направлена, прежде всего, на повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории Краснодара, на обсуждение актуальных ключевых проблем и перспектив развития водоканала. Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что работа была результативной, были скорректированы некоторые моменты в текущей деятельности, а также внесены рациональные предложения по развитию отрасли на ближайшее будущее», - отметил Дмитрий Павлюченко.