К Новому году в села Пшада, Бетта и Береговой проведут газопровод

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-10T17:37:46+03:00

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Прилегающие к Геленджику населенные пункты будут обеспечены газом до конца текущего года, а ввод в эксплуатацию коммуникаций запланирован на 1-ый квартал 2020 года.

Об этом сообщили в администрации города-курорта. На реализацию программы по газификации населенных пунктов в общей сложности выделено более 155 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов.

Общая протяженность надземных и подземных сетей газопровода превышает 45 километров. В настоящее время в Пшаде работы завершены в полном объеме, а в Береговом они находятся на заключительном этапе. В Бетте продолжаются строительно-монтажные работы и уже проложено 6403 м газопровода из 7461 м.

Стоит отметить, что в селах Бетта и Береговое до настоящего времени газа не было вообще, люди отапливали жилье дровами. Поэтому главным новогодним подарком для сельчан станет газификация их домов. Кроме того, подрядчик после прокладки газопровода намерен также отсыпать гравием и сельские улицы.