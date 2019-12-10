Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов награжден медалью «Герой труда Ставрополья»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-10T17:59:35+03:00

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В этот день почетные награды из рук губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова получили труженики различных отраслей экономики и социальной сферы. Глава региона поблагодарил собравшихся за их труд и значимый вклад в развитие родного края.

Генеральный директор группы компаний “ЮгСтройИнвест” Юрий Иванович Иванов удостоен медали “Герой труда Ставрополья”. Награда присуждена за трудовые заслуги, существенный вклад в социально-экономическое развитие края и многолетнюю добросовестную работу.

- Быть удостоенным медали “Герой труда Ставрополья” - большая честь, но в то же время и большая ответственность. Это высокая оценка работы всего коллектива группы компаний “ЮгСтройИнвест”. А для нас это – стимул и дальше трудиться на благо малой Родины, нашего общего дома – Ставропольского края и не останавливаться на достигнутом! С момента своего основания компания не на словах, а на деле следует принципам социальной ответственности, строить качественно, с душой и на совесть, - отметил Юрий Иванов.

Юрий Иванович Иванов возглавляет строительную компанию “ЮгСтройИнвест” с 2003 года. Сегодня компания входит в пятерку крупнейших застройщиков России по объему строительства и ввода жилья, а на Ставрополье много лет уверенно занимает первое место.

За 16 лет успешной работы силами “ЮгСтройИнвест” построено и введено в эксплуатацию 166 домов общей площадью свыше 3,5 млн кв. м, 11 детских садов и 4 школы. Жилые дома и социальные объекты “ЮгСтройИнвест” сдает с опережением графика, а грамотная инженерная подготовка всех возведенных зданий позволяет компании выполнять значительный годовой объем работ и достигать высоких экономических эффектов.

Возглавляя многотысячный коллектив профессионалов, Юрий Иванов успешно реализует задачи по строительству высококачественного жилья. Дома возводятся с учетом современных стандартов и норм, что повышает уровень жизни горожан. Значительное внимание уделяется и созданию комфортной городской среды. “ЮгСтройИнвест” активно благоустраивает территорию своих микрорайонов, создает в них зеленые аллеи и скверы, обустраивает места для семейного отдыха и занятий спортом.

По инициативе генерального директора ГК “ЮгСтройИнвест” принимает участие в социальных программах помощи нуждающимся, участвует в программах создания комфортной городской среды и спортивных объектов.

Деятельность компании неоднократно отмечалась престижными федеральными наградами, в числе которых: знак “Надежный застройщик”, звание победителя во всероссийском конкурсе “100 лучших товаров России” и многие другие.