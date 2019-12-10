Геленджик стал краевым пионером по обучению морской робототехнике

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-10T18:35:16+03:00

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Геленджикский центр дополнительного образования «Эрудит» стал единственным в Краснодарском крае, где в этом году была внедрена программа по морской робототехнике.

В рамках социального партнерства с Московским государственным техническим университетом им. Баумана центр стал участником Российской научно-социальной программы для молодежи «Шаг в будущее».

Осваивая технологии морской робототехники, ребята находят нестандартные решения в деле изучения глубин мирового океана. Их идеи носят и вполне практических характер – с помощью разработок геленджикских эрудитов можно проводить глубинные обследования подводных коммуникаций, в том числе трубопроводов и тоннелей.

Воспитанники центра решают вопросы по развитию основной отрасли Кубани – сельского хозяйства. Так, Кирилл Юдин разрабатывает «Устройство роботизированной теплицы», который подразумевает облегчение работы аграриев в ближайшем будущем. По замыслу Кирилла, всё в этой теплице будет полностью автоматизировано – свет, полив, подача удобрений, температура и влажность. А Максим Маслов решил облегчить труд сельских ветеринаров. Благодаря специальным датчикам, размещённых на коровах, телеметрия всех показателей жизнедеятельности с которых, будет передаваться прямиком на специальные очки в виде проекции.

Умники и умницы ориентируются на профессии будущего и уже сейчас, в настоящем, готовы предложить уникальные достижения в области робототехники.