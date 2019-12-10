На Кубани в 2020 году заработает институт наставничества для трудных подростков

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-10T18:38:27+03:00

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В Краснодарском крае в 2020 году начнет функционировать институт наставничества для подростков, состоящих на профилактической учете. Это станет дополнительной мерой профилактики правонарушений.

- Ожидается, что обучение наставников-добровольцев организуют до 1 февраля 2020 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году краевые органы соцзащиты населения проводили работу почти с 2,5 тысячами детей. Курс социальной реабилитации в специализированных центрах прошли 2,6 тыс. человек. Также молодежи помогали в прохождении медкомиссий и получении паспорта, обеспечивали путевками в оздоровительные лагеря на курортах региона.

Также свыше 2,5 тысяч несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, побывали в центрах занятости по месту жительства. Это помогло 1,5 тысячам кубанским подросткам найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU