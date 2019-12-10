Доля малого и среднего бизнеса в госзакупках Кубани выросла почти в два раза

СЕГОДНЯ 19:11 2019-12-10T19:11:05+03:00

Об этом говорили в рамках антикоррупционного форума в Краснодаре

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В Краснодарском крае доля малого и среднего бизнеса в госзакупках с 2015 года выросла почти в два раза. Информация об этом прозвучала в ходе федерального антикоррупционного форума, который проходи в столице региона.

- На Кубани процесс системы госзакупок полностью сейчас автоматизирован, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в 2015 году предприятия МСП получали порядка 18% от всех контрактов. Сегодня их доля выросла до 32%.

Самое активное участие в борьбе с коррупцией в сфере госзакупок принимают сотрудники краевой прокураты, добавил глава регионального ведомства Сергей Табельский.

По его словам, только за минувшие два года на Кубани возбудили десятки уголовных дел в данной сфере, а также выявили порядка девяти тысяч нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU