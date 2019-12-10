На Кубани девушка отрубила голову кошке топором
Этот зверский случай произошел в станице Нововладимировской Тбилисского района. Ужасную историю полицейским рассказала 43-летняя Мария Попова (имя изменено — Авт.), на глазах у которой, похоже и произошла расправа над животным.
- В 23:30 по телефону женщина сообщила о том, что ее 23-летняя дочь ведет себя неадекватно, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Больше всего мать напугало то, что девушка схватила домашнюю кошку, взяла топор и отрубила ей голову.
Девочка убила кошку в собственном доме.
Что заставило живодерку так жестоко расправится над кошкой, Мария не знает. Однако местные волонтеры уверены - это явно психическое отклонение. Человек с нормальной психикой никогда так не поступит.
- Очень хочется верить, что на девушку заведут уголовное дело за жестокое обращение с животным. Но, к сожалению, мизерное количество действительно доведенных до наказания дел по данной статье, - говорят зооволонтеры.
Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. По заявлению матери полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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