На Кубани девушка отрубила голову кошке топором

СЕГОДНЯ 19:26 2019-12-10T19:26:39+03:00

Раньше мать не замечала ничего странного в поведении дочери.

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Этот зверский случай произошел в станице Нововладимировской Тбилисского района. Ужасную историю полицейским рассказала 43-летняя Мария Попова (имя изменено — Авт.), на глазах у которой, похоже и произошла расправа над животным.

- В 23:30 по телефону женщина сообщила о том, что ее 23-летняя дочь ведет себя неадекватно, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Больше всего мать напугало то, что девушка схватила домашнюю кошку, взяла топор и отрубила ей голову.

Девочка убила кошку в собственном доме.

Что заставило живодерку так жестоко расправится над кошкой, Мария не знает. Однако местные волонтеры уверены - это явно психическое отклонение. Человек с нормальной психикой никогда так не поступит.

- Очень хочется верить, что на девушку заведут уголовное дело за жестокое обращение с животным. Но, к сожалению, мизерное количество действительно доведенных до наказания дел по данной статье, - говорят зооволонтеры.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. По заявлению матери полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU