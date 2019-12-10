На Кубани свыше 800 человек прошли обучение по программе WorldSkills Russia
Краснодарский край вошел в десятку российских регионов по количеству людей старшего поколения, которые прошли профессиональное переобучение по программе WorldSkills Russia. Ее реализуют в рамках национального проекта «Демография».
- С начала 2019 года профессиональное обучение по международным стандартам прошли почти 900 человек предпенсионного возраста, проживающих на территории региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Свои площадки для обучения предоставляли техникумы и колледжи региона. Причем они обеспечены самым современным оборудованием. Студентов в возрасте обучали выпечке хлеба, виноделию, парикмахерскому искусству, электромонтажу и другим профессиям. Минимальный срок обучения составляет две недели. В конце образовательной программы их ждал квалификационный экзамен. Получение новой профессии позволит людям предпенсиооного возраста быть востребованными на рынке труда.
ИСТОЧНИК KP.RU