На Кубани свыше 800 человек прошли обучение по программе WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-10T19:42:37+03:00

Край стал одним из регионов-лидеров в данном направлении

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Краснодарский край вошел в десятку российских регионов по количеству людей старшего поколения, которые прошли профессиональное переобучение по программе WorldSkills Russia. Ее реализуют в рамках национального проекта «Демография».

- С начала 2019 года профессиональное обучение по международным стандартам прошли почти 900 человек предпенсионного возраста, проживающих на территории региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Свои площадки для обучения предоставляли техникумы и колледжи региона. Причем они обеспечены самым современным оборудованием. Студентов в возрасте обучали выпечке хлеба, виноделию, парикмахерскому искусству, электромонтажу и другим профессиям. Минимальный срок обучения составляет две недели. В конце образовательной программы их ждал квалификационный экзамен. Получение новой профессии позволит людям предпенсиооного возраста быть востребованными на рынке труда.

ИСТОЧНИК KP.RU