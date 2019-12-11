2019-12-11T10:56:09+03:00
Спорт

В Сочи пройдет матч чемпионата Европы по регби Россия — Испания

Команды сыграют на стадионе «Фишт»
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы Федерации регби России.Фото: пресс-службы Федерации регби России.
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Матч чемпионата Европы по регби Россия - Испания проведут в Сочи. Команды встретятся на поле стадиона «Фишт». Информацию об этом подтвердили в Федерации регби России.

Встреча запланирована на субботу, 1 февраля. Игра начнется в 14:00. Стоит отметить, что матч станет первым для команд в новом розыгрыше чемпионата Европы.

- В чемпионате Европы по регби 2019 года сыграют шесть сборных: Грузия, Россия, Испания, Румыния, Бельгия и Португалия, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе Федерации регби России.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Грузии. Россия на турнире в марте 2019 года заняла лишь четвертое место.

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 февраля, россияне сыграют со сборной Португалии на стадионе «Калининград-Арена». А с румынами сборная России встретится в субботу, 7 марта, на стадионе «Кубань» в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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