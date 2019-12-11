В Сочи пройдет матч чемпионата Европы по регби Россия — Испания
Матч чемпионата Европы по регби Россия - Испания проведут в Сочи. Команды встретятся на поле стадиона «Фишт». Информацию об этом подтвердили в Федерации регби России.
Встреча запланирована на субботу, 1 февраля. Игра начнется в 14:00. Стоит отметить, что матч станет первым для команд в новом розыгрыше чемпионата Европы.
- В чемпионате Европы по регби 2019 года сыграют шесть сборных: Грузия, Россия, Испания, Румыния, Бельгия и Португалия, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе Федерации регби России.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Грузии. Россия на турнире в марте 2019 года заняла лишь четвертое место.
Ранее сообщалось, что в субботу, 22 февраля, россияне сыграют со сборной Португалии на стадионе «Калининград-Арена». А с румынами сборная России встретится в субботу, 7 марта, на стадионе «Кубань» в Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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