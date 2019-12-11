«Снизить скорость и увеличить дистанцию»: На Кубани прогнозируют сильный туман

СЕГОДНЯ 08:00 2019-12-11T08:00:56+03:00

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По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, утром в среду, 11 декабря, на Кубани прогнозируют сильный туман. Для декабря, как говорят синоптики, вполне обычное явление. Но все же видимость на дорогах ухудшится, а значит нужно быть внимательными.

Потому автоинспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим, строго держать дистанцию, не идти на обгон, даже если кажется, что дорога абсолютно свободна.

Также стоит обезопасить себя и пешеходам. В такое «молоко» нужно сто раз убедиться в безопасности, прежде, чем ступать на проезжую часть. А еще спасатели просят с особым вниманием относиться к пожилым людям - в силу своего возраста они хуже ориентируются в дорожной обстановке.

Стоит отметить, что из-за тумана возможны задержки авиарейсов - плохая видимость не позволит самолетам приземлиться в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU