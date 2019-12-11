В аэропорту Краснодара из-за плотного тумана задержали 10 рейсов

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-11T09:26:20+03:00

Видимость настолько плохая, что самолеты не могут взлететь

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Во вторник, 11 декабря, плотный туман вновь внес коррективы в работу краснодарского аэропорта. Видимость на взлетно-посадочной полосе плохая - около 200–300 метров. Из-за этого самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Краснодара, на прилет и вылет из-за тумана задержано порядка 10 авиарейсов. Самолеты не могут отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Белград. До сих пор не вылетели пассажиры в Екатеринбург и Минск.

- Пять воздушных судов, следующих в Краснодар, перенаправили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон, - пояснили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

По данным синоптиков, густой туман сохранится до обеда 11 декабря. Ожидается, что в течение дня расписание войдет в норму.

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

А тем временем, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и не забывать о включении фар. Также стоит обезопасить себя и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU