В аэропорту Краснодара из-за плотного тумана задержали 10 рейсов
Во вторник, 11 декабря, плотный туман вновь внес коррективы в работу краснодарского аэропорта. Видимость на взлетно-посадочной полосе плохая - около 200–300 метров. Из-за этого самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.
Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Краснодара, на прилет и вылет из-за тумана задержано порядка 10 авиарейсов. Самолеты не могут отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Белград. До сих пор не вылетели пассажиры в Екатеринбург и Минск.
- Пять воздушных судов, следующих в Краснодар, перенаправили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон, - пояснили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
По данным синоптиков, густой туман сохранится до обеда 11 декабря. Ожидается, что в течение дня расписание войдет в норму.
Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.
А тем временем, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и не забывать о включении фар. Также стоит обезопасить себя и пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU