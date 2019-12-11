2019-12-11T09:26:20+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара из-за плотного тумана задержали 10 рейсов

Видимость настолько плохая, что самолеты не могут взлететь
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Туман окутал весь город.Туман окутал весь город.Фото: Евгения ХИЛЬКО
Изменить размер текста:

Во вторник, 11 декабря, плотный туман вновь внес коррективы в работу краснодарского аэропорта. Видимость на взлетно-посадочной полосе плохая - около 200–300 метров. Из-за этого самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Краснодара, на прилет и вылет из-за тумана задержано порядка 10 авиарейсов. Самолеты не могут отправиться в Москву, Санкт-Петербург и Белград. До сих пор не вылетели пассажиры в Екатеринбург и Минск.

- Пять воздушных судов, следующих в Краснодар, перенаправили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон, - пояснили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

По данным синоптиков, густой туман сохранится до обеда 11 декабря. Ожидается, что в течение дня расписание войдет в норму.

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

А тем временем, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и не забывать о включении фар. Также стоит обезопасить себя и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-Банк отменил комиссию за первый год обслуживания по кредитной карте
В Сочи пройдет матч чемпионата Европы по регби Россия — Испания
В Краснодаре задержали карманную воровку
На Кубани замглавы администрации станицы работала по поддельному диплому
В Краснодаре сносят трехэтажный самострой на улице 1-го Мая
Ради смеха: У жителя Курганинского района нашли пакеты с коноплей на кухне
На Кубани после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки
«Снизить скорость и увеличить дистанцию»: На Кубани прогнозируют сильный туман
На Кубани свыше 800 человек прошли обучение по программе WorldSkills Russia
На Кубани девушка отрубила голову кошке топором
Доля малого и среднего бизнеса в госзакупках Кубани выросла почти в два раза
На Кубани в 2020 году заработает институт наставничества для трудных подростков
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна
Геленджик стал краевым пионером по обучению морской робототехнике
Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов награжден медалью «Герой труда Ставрополья»
Кубанским муниципалитетам помогут рассчитаться с долгами за газ
Появилось видео перестрелки в ночном клубе, где житель Чечни ранил охранника
К Новому году в села Пшада, Бетта и Береговой проведут газопровод