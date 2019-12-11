2019-12-11T09:35:04+03:00
Происшествия

Ради смеха: У жителя Курганинского района нашли пакеты с коноплей на кухне

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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В Курганинском районе 24-летний парень заготовил на зиму «веселящее вещество» и теперь может отправиться за решетку.

А сдал его правоохранителям один из местных жителей. При проверке сведения подтвердились.

- При осмотре дома в теплице полицейские обнаружили измельченную растительную массу серо-зеленого цвета, а на кухне - кусты растения с характерным запахом конопли, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Экспертиза показала, что это марихуана (масса найденного - более 150 грамм) и конопля - массой 55 граммов.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Фигурант признался, что заготовил коноплю у себя в огороде и хранил для личного потребления.

Теперь ему светит срок - в тюрьме он может провести до 10 лет.

- Сейчас задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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