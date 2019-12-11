В Краснодаре сносят трехэтажный самострой на улице 1-го Мая
В кубанской столице ровняют с землей один из самостроев на улице 1-го Мая. Здесь возвели трехэтажное здание без разрешительных документов.
Фото: УФССП по Краснодарскому краю.
Инициатором разбирательства стала городская администрация. Как выяснилось, предприимчивый мужчина решил построить многоэтажку на земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилое строительство.
- Суд признал здание незаконно возведенным объектом и обязал собственника снести объект. Вот только работы не начинались, - рассказывают «КП» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара еще 2 ноября.
Фото: УФССП по Краснодарскому краю.
С того момента приставы и привлекали мужчину к административной ответственности, и выносили ему официальные требования и предупреждения, объясняли последствия неисполнения решения суда.
- В конечном итоге должник спустя месяц со дня возбуждения исполнительного производства самостоятельно приступил к сносу, - добавляют в УФССП по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU