В Краснодаре сносят трехэтажный самострой на улице 1-го Мая

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-11T09:41:23+03:00

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В кубанской столице ровняют с землей один из самостроев на улице 1-го Мая. Здесь возвели трехэтажное здание без разрешительных документов.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Инициатором разбирательства стала городская администрация. Как выяснилось, предприимчивый мужчина решил построить многоэтажку на земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилое строительство.

- Суд признал здание незаконно возведенным объектом и обязал собственника снести объект. Вот только работы не начинались, - рассказывают «КП» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара еще 2 ноября.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

С того момента приставы и привлекали мужчину к административной ответственности, и выносили ему официальные требования и предупреждения, объясняли последствия неисполнения решения суда.

- В конечном итоге должник спустя месяц со дня возбуждения исполнительного производства самостоятельно приступил к сносу, - добавляют в УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU