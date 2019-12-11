На Кубани замглавы администрации станицы работала по поддельному диплому

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-11T10:04:18+03:00

О том, как ее трудоустроили в администрацию да еще и неплохую должность, непонятно.

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Поддельный диплом был у сотрудницы администрации Придорожного сельского поселения Каневского района. Во время проверки заместитель главы представила диплом о высшем образовании. Документ ей якобы выдал Кубанский государственный университет.

- Согласно истребованной из образовательного учреждения информации, вышеуказанное лицо в числе студентов университета не значилось, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Диплом о высшем образовании ей не выдавался.

О том, как ее трудоустроили в администрацию да еще и неплохую должность, непонятно. В итоге с работой ей пришлось попрощаться - трудовой договор с женщиной уже расторгли.

- Главе поселения внесено представление об устранении нарушений, допущенных работниками кадровой службы, - добавляют в прокуратуре региона.

Кроме того, организована проверка, по результатам которой действиям бывшей чиновницы будет дана уголовно-правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU