На Кубани замглавы администрации станицы работала по поддельному диплому
Поддельный диплом был у сотрудницы администрации Придорожного сельского поселения Каневского района. Во время проверки заместитель главы представила диплом о высшем образовании. Документ ей якобы выдал Кубанский государственный университет.
- Согласно истребованной из образовательного учреждения информации, вышеуказанное лицо в числе студентов университета не значилось, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Диплом о высшем образовании ей не выдавался.
О том, как ее трудоустроили в администрацию да еще и неплохую должность, непонятно. В итоге с работой ей пришлось попрощаться - трудовой договор с женщиной уже расторгли.
- Главе поселения внесено представление об устранении нарушений, допущенных работниками кадровой службы, - добавляют в прокуратуре региона.
Кроме того, организована проверка, по результатам которой действиям бывшей чиновницы будет дана уголовно-правовая оценка.
ИСТОЧНИК KP.RU