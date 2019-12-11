В Краснодаре задержали карманную воровку

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-11T10:23:18+03:00

Она вытащила кошелек у пенсионерки прямо в магазине

Изменить размер текста: A A

С заявлением в полицию обратилась 68-летняя краснодарка. Правоохранителям женщина объяснила, что у нее украли кошелек. Пенсионерка ходила за продуктами в магазин на улице Мира. Когда же подошла к кассе, оплатить покупки не смогла.

В кошельке, по словам краснодарки, лежали 2 тысячи рублей.

- Личность предполагаемой злоумышленницы установили по записям с камер видеонаблюдения, - рассказывают «КП» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

Правоохранители узнали в ней ранее судимую за кражи 35-летнюю жительницу станицы Новотитаровской. В итоге женщину задержали на остановке.

- Когда же разбирательства продолжились, то выяснилось, что она причастна еще к двум карманным кражам в торговых точках на улицах Октябрьской и Тургенева, - добавляют в УМВД по Краснодару. - Ее добычей стали деньги и мобильный телефон посетителей.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет тюрьмы. На данный момент женщина заключена под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU