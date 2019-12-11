Альфа-Банк отменил комиссию за первый год обслуживания по кредитной карте

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-11T11:13:47+03:00

Клиенты Альфа-Банка получили возможность оформить кредитную карту «Сто дней без процентов», не выплачивая комиссию за первый год обслуживания

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Это предложение действительно до конца текущего года и не распространяется на ранее зарегистрированные кредитные карты.

Директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич акцентировал внимание на том, что в декабре, согласно традиции, увеличивается клиентская покупательская активность, приобретаются новогодние подарки, планируются поездки. Кредитная карта является резервом для покупателей. Соответственно, банк отменил комиссию за обслуживание карты, будучи уверенным в том, что предложение будет востребовано.

«Сто дней без процентов» представляет собой одну из самых востребованных кредитных карт на рынке. Данной картой располагает несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Кредитная карта «100 дней без процентов» обеспечивает возможность клиентам снимать без комиссии в банкоматах банка и партнеров до пятидесяти тысяч рублей каждый месяц. Максимальный кредитный лимит составляет около пятисот тысяч рублей. Сто дней без процентов действуют на покупки и на снятие наличных. Оформить кредитную карту можно в отделении, на сайте или посредством мобильного приложения.

Отмечается, что Альфа-Банк дальше повышает рыночную долю, которая в настоящее время составляет примерно десять процентов. Рост кредитно-карточного портфеля превысил сорок один процент за девять месяцев текущего года, что является самой высокой динамикой среди топ-пять банков российского рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU