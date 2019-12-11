«За 5,5 млн рублей решу ваш вопрос»: В Новороссийске женщина под видом юриста попалась на мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-11T11:48:21+03:00

В момент передачи денег ее задержали сотрудники ФСБ на Кубани

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В городе-герое женщина подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, 42-летний мужчина нашел в Сети объявление о продаже недвижимости на улице Колхозной в Геленджике. По телефону он связался с риелтером и сказал, что хочет приобрести здание и открыть гостиницу.

- Агент по недвижимости сообщил потенциальному покупателю, что это здание недопустимо использовать для осуществления гостиничной деятельности, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

При этом он передал мужчине контакты 49-летней жительницы Анапы, которая якобы работает юристом. Узнав о ситуации, женщина пообещала помочь перевести приобретаемый участок в другую категорию земель. Естественно, за деньги. Подозреваемая сообщила, что за содействие нужно заплатить 5,5 миллиона рублей.

По словам лже-юриста, часть денег она передаст сотрудникам суда, чтобы служитель Фемиды принял правильное решение. Разумеется, крупную сумму она никому не собиралась передавать.

Мужчина, заподозрив неладное, обратился в правоохранительные органы.

- 5 ноября 2019 года в одном из кафе Новороссийска фигурантка встретилась с заявителем и получила от последнего 5,5 млн рублей, - говорят в краевом СУ СК. - После чего была задержана оперативными сотрудниками ФСБ на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU