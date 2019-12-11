На Кубани уголовное дело о взятке, на которой погорел сотрудник РЖД, передали прокурору

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-11T12:41:20+03:00

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В Краснодаре окончено расследование уголовного дела в отношении начальника краснодарского центра организации работы железнодорожных станций. Его обвиняют в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, мужчина за деньги обеспечивал беспрепятственное движение грузовых поездов одного из предприятий региона. Обвиняемый сговорился с директором предприятия, чтобы действовать в интересах этой компании.

Первый раз за оказанные услуги обвиняемый получил более 660 тысяч рублей взятки. А затем еще более 330 тысяч рублей.

- Уголовное дело направили прокурору. Совсем скоро материалы передадут в суд,- сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

Мужчине грозит серьезное наказание. По первой статье его могут приговорить к лишению свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы коммерческого подкупа. Если его признают виновным и по второй статье, то ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU