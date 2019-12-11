2019-12-11T12:56:10+03:00
Дом. Семья

На Кубани строители облили кота цементом

Пушистый чуть не погиб, вылизывая смесь [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/arm.kotofeiФото: instagram.com/arm.kotofei
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Инцидент произошел на одном из предприятий Новокубанска. Там местные строители облили кота цементом. Уж специально они это сделали или нет, неизвестно, но испуганный пушистый тут же скрылся от людей. Забившись в угол, он стал себя вылизывать.

В Армавире кота облили цементом Видео: instagram.com/arm.kotofei.

Однако, как сообщает РИА «Регион online», из-за строительной смеси у кота началось несварение желудка.

- Кота мы забрали, было решено не брить его наголо, ведь зима, а забрать его домой никто не отозвался! - рассказали местные волонтеры движения «Котофеи-Армавир». - Кота пытаемся выкупать и вычесать. Очень нужен шампунь. Надеемся также найти для кота хозяев.

Фото: instagram.com/arm.kotofei

Фото: instagram.com/arm.kotofei

Кроме того, зоозащитники объяснили, что для лечения животного нужны препараты и корм. Все желающие помочь пушистому питомцу, позвонив по телефону: 8-964-90–55–744.

ИСТОЧНИК KP.RU

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