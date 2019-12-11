На Кубани строители облили кота цементом
Инцидент произошел на одном из предприятий Новокубанска. Там местные строители облили кота цементом. Уж специально они это сделали или нет, неизвестно, но испуганный пушистый тут же скрылся от людей. Забившись в угол, он стал себя вылизывать.
В Армавире кота облили цементом Видео: instagram.com/arm.kotofei.
Однако, как сообщает РИА «Регион online», из-за строительной смеси у кота началось несварение желудка.
- Кота мы забрали, было решено не брить его наголо, ведь зима, а забрать его домой никто не отозвался! - рассказали местные волонтеры движения «Котофеи-Армавир». - Кота пытаемся выкупать и вычесать. Очень нужен шампунь. Надеемся также найти для кота хозяев.
Фото: instagram.com/arm.kotofei
Кроме того, зоозащитники объяснили, что для лечения животного нужны препараты и корм. Все желающие помочь пушистому питомцу, позвонив по телефону: 8-964-90–55–744.
ИСТОЧНИК KP.RU