В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную
В кубанской столице обновят улицу Скорняжную. Вообще по плану к ремонту рабочие должны были приступить в 2020 году, но в итоге техника подъехала раньше. Сейчас работы идут на участке от Калинина до Энгельса.
Фото: krd.ru
- Правильно, что не ждем следующего года, а оперативно организуем работы, когда позволяют погодные условия. Трафик здесь всегда напряженный, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Движение транспорта на время ремонта не перекрывают – его временно ограничивают по одной полосе.
Работы будут идти круглосуточно. Ночью дорожники будут срезать старое покрытие, а днем при теплой погоде укладывать новый асфальт.
Фото: krd.ru
- Кроме того, здесь сделают съезды во дворы, тротуары, благоустроят зеленые зоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - А еще для жителей обустроят удобные подходы к контейнерным площадкам.
ИСТОЧНИК KP.RU