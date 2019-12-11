В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-11T13:18:33+03:00

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В кубанской столице обновят улицу Скорняжную. Вообще по плану к ремонту рабочие должны были приступить в 2020 году, но в итоге техника подъехала раньше. Сейчас работы идут на участке от Калинина до Энгельса.

Фото: krd.ru

- Правильно, что не ждем следующего года, а оперативно организуем работы, когда позволяют погодные условия. Трафик здесь всегда напряженный, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Движение транспорта на время ремонта не перекрывают – его временно ограничивают по одной полосе.

Работы будут идти круглосуточно. Ночью дорожники будут срезать старое покрытие, а днем при теплой погоде укладывать новый асфальт.

Фото: krd.ru

- Кроме того, здесь сделают съезды во дворы, тротуары, благоустроят зеленые зоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - А еще для жителей обустроят удобные подходы к контейнерным площадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU