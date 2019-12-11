2019-12-11T14:08:57+03:00
Происшествия

Туман не рассеивается: В аэропорту Краснодара по-прежнему задержаны 12 рейсов

Улучшение погоды ожидается к 15:00
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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С пассажирами на связи представители авиакомпаний.С пассажирами на связи представители авиакомпаний.
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Плотный туман по-прежнему не дает возобновить работу краснодарскому аэропорту. Сотням пассажиров приходится ждать, когда она улучшится. Напомним, ночью на кубанскую столицу опустился сильнейший туман. Видимость не превышает 200 метров.

По последним данным, задержаны 12 рейсов.

- Не могут вылететь семь рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», и S7 Airlines, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Также изменено время вылета рейсов в Екатеринбург, Казань, Тюмень, Минск и Стамбул.

Известно, что рейс №536 вылетел в Москву из Анапы, пассажиры были доставлены автобусами.

А самолеты в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» и в Стамбул авиакомпании «Победа» взлетят с запасных аэродромов Ростова-на-Дону и Анапы соответственно, где сейчас находятся воздушные суда. Пассажиров туда также довезут на автобусах.

- Рейс авиакомпании «Турецкие Авиалинии» в Стамбул, один рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву и рейс авиакомпании AirSerbia в Белград отменены, - добавляют в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Улучшение погоды ожидается к 15:00.

ВАЖНО!

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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