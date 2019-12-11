2019-12-11T15:00:07+03:00
Общество

В Краснодарском крае к 2020 году приведут в порядок более 300 парков и скверов

На эти цели выделят более 1,7 миллиарда рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации края.Фото: администрации края.
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Завершился отбор муниципалитетов, которые получат средства из бюджета края по национальному проекту «Жилье и городская среда».

- В следующем году за счет субсидий приведут в порядок 72 общественных и пять дворовых территорий в 68 муниципалитетах, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

На эти цели выделят более 1,7 миллиарда рублей. В частности, планируется благоустройство парка 70-летия Победы в Анапе, двух скверов и бульвара Школьного в Краснодаре. Кроме того, обновят сквер в селе Белая Глина и парк в станице Тбилисской.

- Приведут в порядок три парка в Каневском районе, парк в станице Новомышастовской, сквер в Лабинске и парк в станице Отрадной, - добавляют в администрации региона. - А еще благоустроят две зеленые зоны в Славянске-на-Кубани и общественные площадки в селе Глафировка Щербиновского района.

За счет денег муниципалитетов и внебюджетных источников реновация пройдет еще примерно в 240 местах. Кстати, в 2021 и 2022 годах приведут в порядок площадки в 90 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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