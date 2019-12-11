2019-12-11T15:16:55+03:00
Общество

На Кубани при разборе свалки нашли серебряную монету 1828 года

Незаконный полигон твердых коммунальных отходов вырос на площади 5 тысяч квадратов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: прокуратура Краснодарского края.Фото: прокуратура Краснодарского края.
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В Щербиновском районе устроили большой субботник. Правда, по инициативе прокуратуры.

Во время проверки в станице Новощербиновской выявили незаконный полигон твердых коммунальных отходов. Свалка разрослась на площади больше 5 тысяч квадратов.

- Путем судебного понуждения органов местного самоуправления к ликвидации свалки, привлечения должностного лица администрации района к 10-тысячному штрафу свалку ликвидировали, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края.

Организовали также уборку полигона. На незапланированный субботник вышли 200 муниципальных работников, представителей партий и жителей района. В результате проделанной работы собрали более тысяч мешков мусора.

Кстати, во время субботника обнаружена интересная находка - серебряная монета 1828 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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