«Краснодар Водоканал» назвал добросовестных плательщиков и злостных должников

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-11T15:31:35+03:00

Список ответственных организаций, как правило, не меняется

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает публиковать списки добросовестных абонентов и злостных должников по оплате услуг водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц.

Список ответственных организаций, как правило, не меняется. Добросовестно подходят к оплате оказанных водоканалом услуг коммерческие предприятия: АО «РАМО-М», Филиал № 1 АО МПБК «ОЧАКОВО» г. Краснодар, ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский», АО «Лотос», Акционерное общество «Галерея Краснодар», Акционерное общество «Аванта», ООО «Инвестстрой», АО «Международный аэропорт «Краснодар».

В числе ответственных партнеров управляющие компании и ТСЖ: ООО "Городская управляющая компания - Краснодар", МУРЭП №32 МО г. Краснодар, ООО "Управляющая компания "Престиж", ООО "Восток", ООО Управляющая компания "Панорама", ООО "Управляющая компания "Комфорт Плюс", ООО "Центр услуг по управлению жилыми домами", ООО "Жилищная компания "Комфорт Плюс", ООО "Комфорт Плюс", ООО "Жилсервис Юг", ООО "Репино", ООО "Хранитель", ООО "Губернский", ООО УК "Трио", ООО УК "Бастион", ООО "КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС", ООО "Восточное", ООО "Меритон-Сервис", ООО "СКП", ООО "ИВИСТ", ООО УК "ТАН", ООО УК "АлМакс-Комфорт", АО МПМК "Краснодарская-1", ООО УК "КЛЕВЕР", ООО "БУК", ООО УК "ПАРУС", ООО УК "Империал", ООО "УК ДОСТОЙНАЯ", ТСЖ Юбилейное-2005, ТСЖ Никольское, ТСЖ Юпитер-2, ТСЖ Ярославский, ТСЖ Новосел, ТСЖ Атлант-51, ТСЖ Союз, ТСЖ Наш дом, ТСЖ Престиж, ТСЖ Оригинал, ТСЖ На Российской.

К сожалению, сохраняется «стабильность» и в перечне должников, благодаря которым просроченная дебиторская задолженность на начало декабря составила 658 млн рублей.

В список неблагонадежных управляющих компаний и ТСЖ, имеющих долги перед Водоканалом, вошли: ООО "Управляющая компания Гарант-Оптимум", ООО "Жилой комплекс Возрождение", ООО УК "Иван Калита", ООО Управляющая компания "НАДЁЖНАЯ", ООО "УК "Екатеринодар", ООО "Ассоциация Управляющих Компаний Краснодарского Края", ООО УК "Западная", ООО "Управляющая Компания ЮГ", ООО ЖИЛСЕРВИС "ПОЧТОВЫЙ", ООО "Управляющая компания "Краснодар", ООО "Восточно-Западная", ООО "Кубань-Сервис", Товарищество собственников жилья "Теплый дом", ООО "Чистые пруды", ООО "Управляющая компания "Карасун плюс", ООО УК "Наш квартал", ООО ЖЭУ "Модуль", ООО "Управляющая организация "Адмирал", ООО "Солнечный город", ООО "Теплоэнергетик", ООО "Управляющая компания "Легион", ООО "Новое Возрождение", ООО "Управляющая компания ЯНТАРНАЯ", ООО "Управляющая компания "Наш дом", ТСЖ "Гарнизон", ООО "Управляющая компания "Радуга", ООО "ЮгИнСервис", ООО УК "Наш родной квартал", ООО"Управляющая компания "Уют-Сервис", ООО Управляющая компания "Западный город", ТСЖ "Весна", ООО "Управляющая компания Восход", ООО УК "Домашний комфорт", ТСЖ "Бригантина", ООО "Краснодарская управляющая компания", ООО "ТЭК", ТСЖ "Блистательное", ТСЖ "Покровское", ТСЖ "Центр", ТСЖ "Симф-26", ТСЖ "Покровчане", ТСЖ "Маяк-97", ООО "УКЭСК-ЮГ", ООО УК "БЕРЕГИНЯ", ТСЖ "Тюляева-8", ЖСК-69.

«Мы благодарим всех добросовестных абонентов за своевременную оплату наших услуг, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – А остальных призываем не копить задолженности, а своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов».