2019-12-11T15:31:35+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» назвал добросовестных плательщиков и злостных должников

Список ответственных организаций, как правило, не меняется
Юлия МАНАСИХИНА
Поделиться:
11
Изменить размер текста:

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает публиковать списки добросовестных абонентов и злостных должников по оплате услуг водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц.

Список ответственных организаций, как правило, не меняется. Добросовестно подходят к оплате оказанных водоканалом услуг коммерческие предприятия: АО «РАМО-М», Филиал № 1 АО МПБК «ОЧАКОВО» г. Краснодар, ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский», АО «Лотос», Акционерное общество «Галерея Краснодар», Акционерное общество «Аванта», ООО «Инвестстрой», АО «Международный аэропорт «Краснодар».

В числе ответственных партнеров управляющие компании и ТСЖ: ООО "Городская управляющая компания - Краснодар", МУРЭП №32 МО г. Краснодар, ООО "Управляющая компания "Престиж", ООО "Восток", ООО Управляющая компания "Панорама", ООО "Управляющая компания "Комфорт Плюс", ООО "Центр услуг по управлению жилыми домами", ООО "Жилищная компания "Комфорт Плюс", ООО "Комфорт Плюс", ООО "Жилсервис Юг", ООО "Репино", ООО "Хранитель", ООО "Губернский", ООО УК "Трио", ООО УК "Бастион", ООО "КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС", ООО "Восточное", ООО "Меритон-Сервис", ООО "СКП", ООО "ИВИСТ", ООО УК "ТАН", ООО УК "АлМакс-Комфорт", АО МПМК "Краснодарская-1", ООО УК "КЛЕВЕР", ООО "БУК", ООО УК "ПАРУС", ООО УК "Империал", ООО "УК ДОСТОЙНАЯ", ТСЖ Юбилейное-2005, ТСЖ Никольское, ТСЖ Юпитер-2, ТСЖ Ярославский, ТСЖ Новосел, ТСЖ Атлант-51, ТСЖ Союз, ТСЖ Наш дом, ТСЖ Престиж, ТСЖ Оригинал, ТСЖ На Российской.

К сожалению, сохраняется «стабильность» и в перечне должников, благодаря которым просроченная дебиторская задолженность на начало декабря составила 658 млн рублей.

В список неблагонадежных управляющих компаний и ТСЖ, имеющих долги перед Водоканалом, вошли: ООО "Управляющая компания Гарант-Оптимум", ООО "Жилой комплекс Возрождение", ООО УК "Иван Калита", ООО Управляющая компания "НАДЁЖНАЯ", ООО "УК "Екатеринодар", ООО "Ассоциация Управляющих Компаний Краснодарского Края", ООО УК "Западная", ООО "Управляющая Компания ЮГ", ООО ЖИЛСЕРВИС "ПОЧТОВЫЙ", ООО "Управляющая компания "Краснодар", ООО "Восточно-Западная", ООО "Кубань-Сервис", Товарищество собственников жилья "Теплый дом", ООО "Чистые пруды", ООО "Управляющая компания "Карасун плюс", ООО УК "Наш квартал", ООО ЖЭУ "Модуль", ООО "Управляющая организация "Адмирал", ООО "Солнечный город", ООО "Теплоэнергетик", ООО "Управляющая компания "Легион", ООО "Новое Возрождение", ООО "Управляющая компания ЯНТАРНАЯ", ООО "Управляющая компания "Наш дом", ТСЖ "Гарнизон", ООО "Управляющая компания "Радуга", ООО "ЮгИнСервис", ООО УК "Наш родной квартал", ООО"Управляющая компания "Уют-Сервис", ООО Управляющая компания "Западный город", ТСЖ "Весна", ООО "Управляющая компания Восход", ООО УК "Домашний комфорт", ТСЖ "Бригантина", ООО "Краснодарская управляющая компания", ООО "ТЭК", ТСЖ "Блистательное", ТСЖ "Покровское", ТСЖ "Центр", ТСЖ "Симф-26", ТСЖ "Покровчане", ТСЖ "Маяк-97", ООО "УКЭСК-ЮГ", ООО УК "БЕРЕГИНЯ", ТСЖ "Тюляева-8", ЖСК-69.

«Мы благодарим всех добросовестных абонентов за своевременную оплату наших услуг, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – А остальных призываем не копить задолженности, а своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани создадут селекционный центр рыбоводства
В Краснодарском крае вырастет объем Фонда микрофинансирования
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
На Кубани адвоката осудили за мошенничество
Бюджет Кубани в 2020 году увеличится более чем на 1 млрд рублей
В Туапсе курортный сбор вводить не будут
В Краснодаре временно перекроют улицу Орджоникидзе
В Краснодарском крае поезд наехал на лежащего между рельсами мужчину
В кубанском департаменте внутренней политики сменился директор
Из-за тумана футболисты «Краснодара» вылетят на матч с «Хетафе» из Анапы
Family office ВТБ признан лучшим в России
В Краснодарском крае к 2020 году приведут в порядок более 300 парков и скверов
На Кубани при разборе свалки нашли серебряную монету 1828 года
Туман не рассеивается: В аэропорту Краснодара по-прежнему задержаны 12 рейсов
На Кубани проверят торговые точки с пиротехникой
В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную
На Кубани строители облили кота цементом
На Кубани уголовное дело о взятке, на которой погорел сотрудник РЖД, передали прокурору
Жителей Кубани предупреждают о мошеннических сайтах, продающих билеты на новогодние елки
В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 11 рейсов