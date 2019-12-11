2019-12-11T16:39:15+03:00
Происшествия

На Кубани адвоката осудили за мошенничество

Апелляционный суд оставил приговор без изменений
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Апелляционный суд оставил без изменений приговор, вынесенный Кропоткинским городским судом в отношении адвоката, осужденного по статье «Мошенничество».

- Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году обвиняемый, представляя законные интересы подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, сообщили ее матери, что может оказать содействие, чтобы дочь отпустили под залог, а не поместили под стражу. За это он потребовал передать ему 600 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Затем злоумышленник получил от женщины еще в общей сумме 1,5 млн рублей якобы для передачи их представителям краевого суда, прокуратуры и сотрудникам РУФСКН. Также он запросил 210 тысяч рублей за посреднические услуги. При этом, никаких договоренностей с вышеуказанными лицами у адвоката не было.

Помимо этого, злоумышленник обманным путем заставил женщину купить несколько сплит-систем, которыми впоследствии завладел, равно, как и ее автомобилем.

С заявлением о противоправной деятельности мужчины потерпевшие обратились в правоохранительные органы лишь в 2018 году. В ходе расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» выяснилось, что адвокат на нес ущерб своей подзащитной и ее матери на общую сумму почти в 3 млн рублей.

Кропоткинский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 5 лет. Краснодарский краевой суд отклонил поданную апелляцию на данный приговор и оставил его в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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