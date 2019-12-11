2019-12-11T18:45:02+03:00
Общество

На Кубани создадут селекционный центр рыбоводства

По словам спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко, проблемы, существующие сегодня в данном сегменте агро-промышленного комплекса, нужно решать как можно скорее
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Товарным выращиванием водных биоресурсов у нас сейчас занимается 460 хозяйствующих субъектов. Мы вполне можем обеспечивать потребителей чистейшей продукцией, если будет урегулирована ситуация с производством рыбы, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

О трудностях, с которыми сталкиваются рыбоводы Кубани, парламентариев более подробно ознакомил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

По информации главы аграрного ведомства, в прошлом году в регионе выпущено 19,8 тыс. тонн продукции аквакультуры. Если говорить об общероссийском объеме, то он составляет 204 тыс. тонн. При этом на Кубани в основном выращивают толстолобика. Разводят в промышленных целях и карпа с амуром, но их доля в общекраевых показателях производства рыбы невелика.

В своем докладе министр сообщил, что факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются в первую очередь сокращение количества рыбоводных участков, неудовлетворительная селекционно-племенная работа и недостаточный уровень господдержки.

- Наша сверхзадача сегодня – накормить не только Кубань, но и Россию. Мы такой регион, где для производства рыбной продукции и морепродуктов есть все возможности. Надо поднимать его на совершенно другой качественный уровень, - резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам совещания парламентарии приняли резолюцию. Аграрному комитету ЗСК поручено подготовить обращение к министру сельского хозяйства страны о рассмотрении возможности передачи субъектам РФ полномочий по заключению договоров пользования рыбоводными участками и о создании в Краснодарском крае селекционного центра рыбоводства. Минфину и Минсельхозу Кубани рекомендовано проработать вопрос, касающийся увеличения объема финансирования мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пашутин вернулся: «Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в «Баскет-Холле»
На Кубани назвали лучшие предприятия потребительской сферы
На Кубани уже шесть клиник проводят ЭКО по полисам ОМС
Стартовало голосование на конкурсе «Мое будущее – Краснодарский край!»
Сотрудника Росавиации из Краснодара подозревают в коррупции
На дорогах Краснодара устанавливают делинеаторы
На Кубани в 2020 году увеличится финансовая поддержка аграриев
В Краснодарском крае вырастет объем Фонда микрофинансирования
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
На Кубани адвоката осудили за мошенничество
Бюджет Кубани в 2020 году увеличится более чем на 1 млрд рублей
В Туапсе курортный сбор вводить не будут
В Краснодаре временно перекроют улицу Орджоникидзе
В Краснодарском крае поезд наехал на лежащего между рельсами мужчину
В кубанском департаменте внутренней политики сменился директор
Из-за тумана футболисты «Краснодара» вылетят на матч с «Хетафе» из Анапы
«Краснодар Водоканал» назвал добросовестных плательщиков и злостных должников
Family office ВТБ признан лучшим в России
В Краснодарском крае к 2020 году приведут в порядок более 300 парков и скверов
На Кубани при разборе свалки нашли серебряную монету 1828 года
Туман не рассеивается: В аэропорту Краснодара по-прежнему задержаны 12 рейсов
На Кубани проверят торговые точки с пиротехникой
В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную
На Кубани строители облили кота цементом
На Кубани уголовное дело о взятке, на которой погорел сотрудник РЖД, передали прокурору
Жителей Кубани предупреждают о мошеннических сайтах, продающих билеты на новогодние елки
В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 11 рейсов