На Кубани создадут селекционный центр рыбоводства

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-11T18:45:02+03:00

По словам спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко, проблемы, существующие сегодня в данном сегменте агро-промышленного комплекса, нужно решать как можно скорее

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- Товарным выращиванием водных биоресурсов у нас сейчас занимается 460 хозяйствующих субъектов. Мы вполне можем обеспечивать потребителей чистейшей продукцией, если будет урегулирована ситуация с производством рыбы, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

О трудностях, с которыми сталкиваются рыбоводы Кубани, парламентариев более подробно ознакомил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

По информации главы аграрного ведомства, в прошлом году в регионе выпущено 19,8 тыс. тонн продукции аквакультуры. Если говорить об общероссийском объеме, то он составляет 204 тыс. тонн. При этом на Кубани в основном выращивают толстолобика. Разводят в промышленных целях и карпа с амуром, но их доля в общекраевых показателях производства рыбы невелика.

В своем докладе министр сообщил, что факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются в первую очередь сокращение количества рыбоводных участков, неудовлетворительная селекционно-племенная работа и недостаточный уровень господдержки.

- Наша сверхзадача сегодня – накормить не только Кубань, но и Россию. Мы такой регион, где для производства рыбной продукции и морепродуктов есть все возможности. Надо поднимать его на совершенно другой качественный уровень, - резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам совещания парламентарии приняли резолюцию. Аграрному комитету ЗСК поручено подготовить обращение к министру сельского хозяйства страны о рассмотрении возможности передачи субъектам РФ полномочий по заключению договоров пользования рыбоводными участками и о создании в Краснодарском крае селекционного центра рыбоводства. Минфину и Минсельхозу Кубани рекомендовано проработать вопрос, касающийся увеличения объема финансирования мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.

ИСТОЧНИК KP.RU